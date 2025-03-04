وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يقترح إنشاء صندوقًا دفاعيًا بقيمة 800 مليار يورو

(وكالات)

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنشاء صندوق دفاعي جديد يمكن أن يجمع نحو 800 مليار يورو، بهدف تعزيز الاستثمارات العسكرية داخل الاتحاد الأوروبي، وتوفير مزيد من الدعم لأوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل، قالت فون دير لاين: "نحن نعيش في أكثر الأوقات أهمية وخطورة"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لزيادة إنفاقه الدفاعي بشكل غير مسبوق.

وكشفت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدفاعي، تضمنت مقترحًا لتخفيف قواعد الميزانية بهدف تسهيل الاستثمار العسكري، إلى جانب توفير قروض بقيمة 150 مليار يورو لدول الاتحاد لتعزيز قدراتها الدفاعية.

كما شددت فون ديرلاين، على أن خطة الدفاع الجديدة ستتيح تسليم معدات عسكرية لأوكرانيا بشكل فوري.

ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لزيادة مساعداته لكييف، بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، مما دفع بروكسل إلى تسريع خططها لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.