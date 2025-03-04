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أول تعليق من روسيا على قرار وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا

12:32 م الثلاثاء 04 مارس 2025

المتحدث الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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(وكالات)

علق القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، على قرار تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، قائلًا إنه سيعزز فرص التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

واعتبر الكرملين في بيان، أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا يزيد من تعقيد الوضع في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.

وجاءت التصريحات الروسية بعد إعلان البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، عن قرار وقف جميع المساعدات العسكرية الموجهة لكييف، في إطار مراجعة شاملة لضمان توافقها مع المسار الدبلوماسي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن القرار يعكس التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتحقيق السلام، مشددًا على أن "المساعدات يجب أن تسهم في تحقيق الاستقرار، وليس تصعيد التوترات".

وأفادت وكالة "بلومبرج" أن هذه الخطوة جاءت عقب تصاعد الشكوك في التزام أوكرانيا بجهود التسوية، خاصة بعد اللقاء الأخير مع ترامب وفولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، فإن جميع شحنات الأسلحة التي لم تصل بعد إلى أوكرانيا، سواء المخزنة في بولندا أو تلك التي لا تزال في طريقها عبر البحر والجو، ستظل مجمدة حتى إشعار آخر.

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