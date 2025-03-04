وزير الخارجية الإسرائيلي: مستعدون للمرحلة الثانية من الاتفاق لكن بشرط

(وكالات)

قال وزير خارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب مستعدة للانتقال إلى "المرحلة الثانية" من الحرب على قطاع غزة.

وحدد ساعر، "شرطا أساسيا" لدخول المرحلة الثانية من الاتفاق، وهو التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وعن استئناف العمليات العسكرية في غزة، قال ساعر: "إذا أردنا استئناف الحرب، فسنفعل"، وهو ما يأتي وسط وجود أصوات في اليمين الإسرائيلي تطالب باستمرار الحرب.

وأكد ساعر، على رفض تل أبيب لاستمرار دخول المساعدات إلى غزة، زاعمًا أنها تستخدم في مواصلة الحرب ضد إسرائيل بعدما أصبحت "محركًا اقتصاديًا لحماس" بحسب تعبيره.

وفي سياق آخر، تطرق وزير الخارجية الإسرائيلي إلى الأوضاع على الجبهة الشمالية، مشددًا على أن "المصلحة الإسرائيلية تقتضي الحفاظ على حدود هادئة مع سوريا"، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.