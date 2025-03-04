إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران هي التهديد الأكبر لبلادنا

12:07 م الثلاثاء 04 مارس 2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تزال تشكل التهديد الأكبر لإسرائيل، وذلك بعد محادثات مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس: "اتفق وزير الدفاع ووزير الدفاع على أن إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة، وأن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن يستمر بهدف منعها من الحصول على أسلحة نووية".

وشكر كاتس هاسيت على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة لتسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمنية لإسرائيل.

وكشفت واشنطن، عن التوقيع على إعلان لاستخدام سلطات الطوارئ لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "قرار إلغاء حظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته إدارة بايدن، والذي حجب بشكل خاطئ عددًا من الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل، هو علامة أخرى على أن إسرائيل ليس لها حليف أعظم في البيت الأبيض من الرئيس ترامب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران إسرائيل بيت هيجسيث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك