وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران هي التهديد الأكبر لبلادنا

(وكالات)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران لا تزال تشكل التهديد الأكبر لإسرائيل، وذلك بعد محادثات مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث.

وجاء في بيان صادر عن مكتب كاتس: "اتفق وزير الدفاع ووزير الدفاع على أن إيران هي التهديد الرئيسي للمنطقة، وأن التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة يجب أن يستمر بهدف منعها من الحصول على أسلحة نووية".

وشكر كاتس هاسيت على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة لتسريع تسليم الأسلحة والمعدات الأمنية لإسرائيل.



وكشفت واشنطن، عن التوقيع على إعلان لاستخدام سلطات الطوارئ لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن "قرار إلغاء حظر الأسلحة الجزئي الذي فرضته إدارة بايدن، والذي حجب بشكل خاطئ عددًا من الأسلحة والذخيرة عن إسرائيل، هو علامة أخرى على أن إسرائيل ليس لها حليف أعظم في البيت الأبيض من الرئيس ترامب".