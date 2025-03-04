الرئيس السوري يصل القاهرة لحضور القمة العربية

القاهرة- مصراوي

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السوري "سانا": "رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يصل مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر لحضور القمة العربية غير العادية بالقاهرة حول تطورات القضية الفلسطينية".

وتلقى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية التي تقام في القاهرة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لقطاع غزة بعد الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.