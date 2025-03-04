بعد ملاسنات البيت الأبيض.. واشنطن تجمد المساعدات العسكرية لأوكرانيا



(وكالات)

قررت الإدارة الأمريكية تعليق جميع المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، في خطوة تشير إلى تغير في نهج واشنطن تجاه الأزمة الأوكرانية. وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن القرار يهدف إلى ضمان أن تسهم هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار، وليس تصعيد التوترات.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "الرئيس دونالد ترامب ملتزم بالسلام، ونتوقع من شركائنا الالتزام بنفس التوجه. لذلك، تقرر إيقاف المساعدات مؤقتًا وإجراء مراجعة شاملة لضمان أنها تخدم الحل الدبلوماسي".

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء "بلومبرج"، فإن القرار جاء بعد تزايد الشكوك في التزام كييف بمسار التسوية، حيث أفادت الوكالة بأن ترامب وجه بوقف الدعم العسكري بالكامل، مما يزيد الضغوط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خاصة بعد التوتر الذي شاب لقائهما الأخير في البيت الأبيض.

وبحسب "بلومبرج" التي نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، فإن جميع شحنات الأسلحة الأمريكية التي لم تصل بعد إلى أوكرانيا، سواء تلك المنتظرة في بولندا أو التي لا تزال في طريقها عبر البحر والجو، ستظل معلقة حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار بعد مواجهة ساخنة بين ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، وزيلينسكي من جهة أخرى، خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، حيث طالب الجانب الأمريكي كييف بإبداء مرونة أكبر في محادثات السلام مع روسيا.