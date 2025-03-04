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جيش الاحتلال يستهدف فلسطينيًا قرب محور فيلادلفيا بزعم "التهديد المباشر"

11:25 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطيني قرب محور فيلادلفيا، جنوبي قطاع غزة، بزعم تشكيله "تهديدًا مباشرًا"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفاد بيان جيش الاحتلال، بأن قواته رصدت الشخص المشتبه به واقتربت منه قبل أن تطلق النار عليه، مؤكدة وقوع إصابة.

ولم تورد الصحيفة أي تفاصيل إضافية حول هوية الفلسطيني المستهدف أو حالته الصحية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجهات الفلسطينية حول الحادثة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطين محور فيلادلفيا
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