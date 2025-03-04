جوزيف عون في الرياض.. وتوافق على دعم الجيش اللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية



(وكالات)

اختتم الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التي جاءت تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء الذي عُقد في قصر اليمامة بالرياض، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف تجاه الملفات الإقليمية والدولية، مشددين على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق الطائف وتطبيق القرارات الدولية التي تؤكد على سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما شددت الرياض وبيروت على أهمية دعم الجيش اللبناني في دوره الوطني، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية.

واتفق الطرفان على دراسة العقبات التي تواجه استئناف الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودي، إلى جانب بحث الإجراءات التي تتيح للمواطنين السعوديين السفر إلى لبنان، في خطوة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره للمملكة على حفاوة الاستقبال، موجهًا دعوة رسمية لولي العهد السعودي لزيارة لبنان، وهو ما لقي ترحيبا من الأمير محمد بن سلمان، في إشارة إلى حرص الطرفين على مواصلة التعاون والتنسيق.