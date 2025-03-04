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وزير دفاع إسرائيل: مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية ولن نسمح بانتهاك معاهدة السلام

10:53 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

يسرائيل كاتس

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(وكالات)

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تمسك إسرائيل باتفاقية السلام الموقعة مع مصر، قائلًا إن تل أبيب لن تسمح بأي "انتهاك" لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

وجاءت تصريحات كاتس خلال إحياء الذكرى الـ33 لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيجن، والتي أشاد فيها كاتس بالمعاهدة التي وصفها بأنها "أخرجت مصر من دائرة الحرب"، مضيفاً أن الاتفاقية ما زالت تضمن تفوق إسرائيل حتى اليوم.

وعن وضع مصر في منطقة الشرق الأوسط، قال كاتس: "مصر هي أكبر وأقوى دولة عربية - ولا تزال كذلك".

وأطلق كاتس تحذيرات واضحة قائلاً: "لن نسمح بانتهاك معاهدة السلام، ولن نسمح بأي تجاوزات هيكلية. نحن نتابع الأمر، لكن الاتفاق لا يزال قائماً".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن تصريحات كاتس جاءت في سياق مزاعم يروجها اليمين المتطرف عبر الإنترنت، حول استعدادات عسكرية مصرية لمهاجمة إسرائيل، وهو ما تسبب في قلق داخل الأوساط الإسرائيلية.

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