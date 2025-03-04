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تسجيل 260 ألف طفل في برنامج "الأونروا" للتعلم عن بعد في غزة

10:39 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

الأونروا

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الثلاثاء، تسجيل ما يقرب من 260 ألف طفل في برنامجها للتعلم عن بعد بقطاع غزة منذ يناير الماضي .

وقالت "الأونروا"، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، :" واصلت الفرق الصحية للأونروا تقديم الدعم الصحي والنفسي الاجتماعي في منطقتي الوسط وخان يونس في غزة. كما يساعدون الحالات الخاصة المحالة من المراكز الصحية والملاجئ".

وأضافت أنه "منذ وقف إطلاق النار، استجابت أفرقة الأونروا لأكثر من 15 ألف حالة".

وانطلق في 23 فبراير الماضي، العام الدراسي الجديد في قطاع غزة وسط تحديات كبيرة أفرزتها حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وأشارت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) إلى أن" 95% من المباني المدرسية والتعليمية تعرضت لأضرار مختلفة، فيما خرجت 85% منها عن الخدمة نتيجة تدميرها بشكل كلي أو جزئي خلال أشهر الإبادة".

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