نائب ترامب: لن نستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض إلا بشرط



وكالات

أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من العودة زائرا إلى البيت الأبيض ما دام يرفض مناقشة تفاصيل اتفاقية سلام لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال مخاطبا زيلينسكي: "لن تتمكن من العودة إلى البيت الأبيض أو أي مكان آخر إذا كنت ترفض بحث اتفاقية سلام"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار فانس إلى أن زيلينسكي أظهر من خلال مشادته الكلامية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم رغبة واضحة في السلام.

كما لفت إلى أن ترامب حاول أن يكون لطيفا ومهذبا خلال اجتماعه مع زيلينسكي، رغم الانتقادات والأكاذيب التي صدرت عن الأخير.



وصرَّح فانس، أن اتفاقية السلام المقترحة لأوكرانيا "لن تجعل أحدًا سعيدًا"، مؤكدًا أن على جميع الأطراف تقديم التنازلات.

وأضاف أنه لا يهتم بالتصريحات التي يطلقها الأوروبيون لدعم كييف، لكنهم يجب أن يوضحوا لزيلينسكي ضرورة إنهاء النزاع.

وعند الحديث عن الضمانات الأمنية لكييف، أوضح فانس أن أفضل خيار هو "منح الأمريكيين رؤية اقتصادية لمستقبل أوكرانيا".

وأضاف: "هذه ضمانة أمنية أفضل بكثير من وجود 20 ألف جندي في أوكرانيا من دول لم تخض حربا منذ عقود. الضمان الحقيقي لأوكرانيا يكمن في إعادة إعمارها وضمان المصالح الأمريكية".

وفي تعليقه على تصريحات الأوروبيين بشأن دعم كييف، أكد فانس أنه لا يهتم بالتصريحات العلنية، مشددًا على أن الأوروبيين يجب أن يخبروا زيلينسكي بشكل خاص بضرورة إنهاء النزاع. وقال: "بصراحة، لا يهمني ما يقوله الأوروبيون علنًا. المهم هو ما يقولونه بشكل خاص، ويجب أن يوضحوا لزيلينسكي أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد – معاناة الدماء والقتل والدمار الاقتصادي. هذا الوضع يضر بالجميع".

وأكد فانس أن زيلينسكي أظهر من خلال مشادته مع ترامب عدم رغبة واضحة في المشاركة في عملية السلام. وقال: "خلال أول 25-30 دقيقة من الاجتماع، حاول ترامب أن يكون لطيفًا مع زيلينسكي، حتى عندما كان الأخير يوجه انتقادات ويطلق تصريحات غير صحيحة. الرئيس كان يحاول فقط أن يكون دبلوماسيًا".

كما أشار فانس إلى أن الوفد الأوكراني حاول استئناف المفاوضات مع ترامب بعد فشل الاجتماع، لكنه تلقى رفضًا بسبب عدم رغبة زيلينسكي في الحديث عن السلام و"عدم الاحترام" الذي أظهره الوفد.