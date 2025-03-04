كندا: سنفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأمريكية



وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن بلاده ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على منتجات أمريكية بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أمريكي) اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وستمضي كندا بهذا الإجراء في حال مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما في فرض رسومها التجارية على المنتجات الكندية، وفقا لترودو.

وأوضح في بيان أن الرسوم ستطبق فورا على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، فيما ستدخل الرسوم على المنتجات المتبقية بقيمة 125 مليار دولار كندي حيز التنفيذ خلال 21 يوما، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "ستظل رسومنا الجمركية سارية لحين سحب التدابير التجارية الأمريكية، وإذا لم تتوقف الرسوم الجمركية الأمريكية فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من الإجراءات غير الجمركية".

وحث ترودو الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في رسومها الجمركية، مؤكدا أن كندا "تظل ثابتة" في الدفاع عن اقتصادها ووظائفها وعمالها.

وأمس أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، قائلا "هذه ستكون البداية".