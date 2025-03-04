استشهاد فلسطيني في جنين وجيش الاحتلال يشن حملة عتقالات بالضفة



وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الحي الشرقي بمدينة جنين، فيما شنت القوات الإسرائيلية حملة دهم واعتقالات في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية.

قالت مصادر محلية، إن مدرعات الجيش الإسرائيلي من نوع "إيتان" اقتحمت مدينة جنين فجر اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن المدرعات أغلقت مداخل جنين ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى إصابة في الحي الشرقي بالمدينة، وفقا لروسيا اليوم.

ودفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى الحي الشرقي في المدينة، وقامت بتدمير البنية التحتية بالحي، فيما شهد الحي اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وقالت "سرايا القدس-كتيبة جنين": "تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات العدو التي اقتحمت الحي الشرقي وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة".

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي اتجاه الشبان خلال اقتحامها لبلدة تياسير شرق مدينة طوباس.

وأفادت مصادر محلية باقتحام القوات الإسرائيلية بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة الظاهرية جنوبي مدينة الخليل واعتقلت شابا من المدينة بعد اقتحام منزله.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت الأسيرة المحررة في صفقة المقاومة إسراء خضر غنيمات من بلدة صوريف شمال الخليل".

وأشارت مصادر محلية إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا خلال اقتحام حي رام الله التحتا بمدينة رام الله.