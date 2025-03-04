إعلان

مقتل 2 من عناصر وزارة الدفاع السورية في مدينة اللاذقية

04:51 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

وزارة الدفاع السورية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

سقط فجر اليوم الثلاثاء قتيلين من عناصر وزارة الدفاع السورية إثر كمين في محافظة اللاذقية.

وقالت مصادر: "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: "تقوم الآن إدارة الأمن الداخلي بشن حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة لإلقاء القبض على فلول الميليشيات وتسليمهم للعدالة".

يذكر أنه في أواخر ديسمبر الماضي، أعلن مدير إدارة الأمن العام بمحافظة اللاذقية السورية مصطفى كنيفاتي بدء حملات أمنية شملت عدة مناطق في المحافظة بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح وتسوية الوضع لدى الجهات الأمنية.

وكان وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محمد عبد الرحمن دعا عناصر ‏النظام السابق والأهالي لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم للسلطات المختصة ضمن مدة زمنية محددة.

وأشار إلى أنه في حال عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ ‏الجهات المختصة إجراءات قانونية "رادعة" بحق من يمتلكون الأسلحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع السورية سوريا مدينة اللاذقية الجيش السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك