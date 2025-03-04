مقتل 2 من عناصر وزارة الدفاع السورية في مدينة اللاذقية



وكالات

سقط فجر اليوم الثلاثاء قتيلين من عناصر وزارة الدفاع السورية إثر كمين في محافظة اللاذقية.

وقالت مصادر: "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت: "تقوم الآن إدارة الأمن الداخلي بشن حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة لإلقاء القبض على فلول الميليشيات وتسليمهم للعدالة".

يذكر أنه في أواخر ديسمبر الماضي، أعلن مدير إدارة الأمن العام بمحافظة اللاذقية السورية مصطفى كنيفاتي بدء حملات أمنية شملت عدة مناطق في المحافظة بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح وتسوية الوضع لدى الجهات الأمنية.

وكان وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة محمد عبد الرحمن دعا عناصر ‏النظام السابق والأهالي لتسليم الأسلحة التي بحوزتهم للسلطات المختصة ضمن مدة زمنية محددة.

وأشار إلى أنه في حال عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ ‏الجهات المختصة إجراءات قانونية "رادعة" بحق من يمتلكون الأسلحة.