البيت الأبيض: زيلينسكي وضع العربة أمام الحصان وعض اليد التي تطعمه



وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن فلاديمير زيلينسكي كان على بعد خطوات من إبرام صفقة المعادن مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه وضع العربة أمام الحصان وعض اليد التي تطعمه.

أكدت ليفيت، أن الرئيس دونالد ترامب يريد من فلاديمير زيلينسكي أن يكون حافظا للجميل إزاء الولايات المتحدة وممتنا لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين قدموا ما احتاجته بلاده من دعم للأمن القومي والدفاع، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

أضافت: "لقد سئمت الولايات المتحدة والمواطنون الأمريكيون من تمويل هذه الحرب".

وأوضحت أن ترامب يريد التوصل إلى صفقة، لكن زيلينسكي للأسف لم يُرد ذلك حتى الآن.

وأشارت ليفيت إلى أنه في 28 فبراير كان زيلينسكي قاب قوسين من إبرام صفقة بشأن المعادن النادرة، كانت ستشكل طوق نجاة للاقتصاد الأوكراني، لكن خلال مشادته مع ترامب وضع العربة أمام الحصان وعضّ اليد التي تطعمه".

كان زعيم نظام كييف قد صرح يوم الاثنين، أن الطريق إلى تسوية الصراع في أوكرانيا ما زال بعيدا، وأنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأمريكي على الرغم من علاقته المتوترة في الفترة الأخيرة مع الرئيس ترامب.

وأعرب ترامب عن استيائه من تصريحات زيلينسكي، إذ كتب في حسابه على منصته "تروث سوشيال": "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأمريكا لن تتسامح معه بعد الآن".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الجانب الأوكراني "لن يريد السلام طالما هو يحظى بدعم" الولايات المتحدة.