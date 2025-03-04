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البيت الأبيض يُؤكد تعليق المساعدات العسكرية لـ أوكرانيا

03:49 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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وكالات

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، مشددا على أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن تلك المساعدات ستساهم في حل الأزمة الأوكرانية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يركز على السلام، ونحن بحاجة إلى أن يلتزم شركاؤنا بهذا الهدف أيضا، نحن نوقف ونراجع مساعداتنا للمساهمة في حل أزمة أوكرانيا"، بحسب روسيا اليوم.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تظهر كييف التزامها بمحادثات السلام.

وأفادت وكالة "بلومبرج"، أن الرئيس دونالد ترامب أمر بوقف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما زاد من الضغوط على فلاديمير زيلينسكي بعد أيام فقط من تفجر الخلاف بينهما في المكتب البيضاوي.

وقال مسؤول أمريكي بوزارة الدفاع للوكالة إن "الولايات المتحدة علقت جميع المساعدات العسكرية الحالية لأوكرانيا حتى يقرر ترامب أن قادة البلاد يظهرون التزاما حسن النية بالسلام".

وأشار إلى أن "جميع المعدات العسكرية الأمريكية غير الموجودة حاليا في أوكرانيا سيتم إيقافها مؤقتا، بما في ذلك الأسلحة التي تنقل على متن الطائرات والسفن أو منتظرة الآن في مناطق العبور في بولندا".

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