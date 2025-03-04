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وزير التجارة الأمريكي: ترامب لا يرغب في رحيل زيلينسكي

03:22 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

ترامب وزيلينسكي

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وكالات

أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك، أن الرئيس دونالد ترامب لا يرغب في رحيل فلاديمير زيلينسكي عن قيادة أوكرانيا، ولا يعتزم التدخل في السياسة الداخلية الأوكرانية.

وقال لاتنيك ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يرغب في استقالة زيلينسكي: "لا، هذا غير صحيح. هو لا يتدخل في السياسة الأوكرانية".

وتابع: "إن ترامب يريد أن يكون صانع السلام، وهو يريد أن يكون وسيطا، وهو يرغب في إجراء مفاوضات"، وفقا لروسيا اليوم.

وتعليقا على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" حول أن ترامب سيعقد اجتماعا مع الفريق الأمني لإدارته مناقشة التعامل مع أوكرانيا واحتمال اتخاذ أي إجراءات تجاهها، قال لاتنيك: "أعتقد أن الرئيس سيدرس ماذا سيفعل وكيف سيرد".

وأضاف: "وهو يعتزم معرفة ما هي الأدوات التي يمكن استخدامها تجاه روسيا وما هي الأدوات التي يمكن استخدامها تجاه أوكرانيا من أجل إجلاسهما إلى طاولة المفاوضات".

ونفى لاتنيك صحة المزاعم حول أن التلاسن بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض يوم 28 فبراير كان "تمثيلية".

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