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وزير دفاع أمريكا: ملتزمون بأمن إسرائيل.. وإيران تهديد للأمن الإقليمي

03:12 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

البنتاجون

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وكالات

قال بيان صادر عن "البنتاجون"، إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أكد لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، التزام الولايات المتحدة التام بأمن إسرائيل.

ووفق البيان فقد تحدث هيجسيث وكاتس "لمناقشة المصالح الثنائية والتطورات والفرص الإقليمية وأولويات المساعدة الأمنية"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف أن هيجسيث أكد أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بنسبة 100 بالمئة بأمن إسرائيل.

وشدد هيجسيث وفق البيان على "الرابطة غير القابلة للكسر" القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

واتفق الوزيران بحسب البيان على أن إيران لا تزال تشكل تهديدا للأمن الإقليمي واتفقا على العمل معا لمواجهة هذا التحدي.

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البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي إيران دعم إسرائيل
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