موقتًا.. الولايات المتحدة تُعلق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا



وكالات

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن واشنطن ستوقف مؤقتا الدعم لأوكرانيا حتى مراجعة دوره في جهودها لإنهاء الصراع.

وأضاف المسؤول، أن الرئيس دونالد ترامب "تعهد بإنهاء الصراع في أوكرانيا لكنه يحتاج شركاء ملتزمين بمساعي السلام"، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض مساء الإثنين، أن الرئيس ترامب أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضوي الجمعة وتابع وقائعها العالم أجمع.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه: "نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حل".

وقالت بلومبرج وفوكس نيوز، إن التوقف سيستمر لحين أن يقرر ترامب أن زعماء أوكرانيا يظهرون التزاما بالسلام.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسؤول في إدارة ترامب قوله: "هذا ليس إنهاء دائما للمساعدات، إنه تعليق".

واعتبر ترامب الإثنين، أن الرئيس زيلينسكي ينبغي أن يكون أكثر امتنانا للولايات المتحدة، بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الابيض.

ولفت إلى أن التوصل الى اتفاق حول المعادن الاوكرانية لا يزال ممكنا.