ترامب: زيلينسكي ينبغي أن يكون أكثر امتنانا لـ أمريكا



وكالات

اعتبر دونالد ترامب، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ينبغي أن يكون أكثر امتنانا للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الابيض.

ولفت ترامب إلى أن التوصل الى اتفاق حول المعادن الاوكرانية لا يزال ممكنا، وفقا لسكاي نيوز.

وقال: "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانا، لأن هذا البلد الولايات المتحدة دعمهم في السراء والضراء".

وأضاف: "زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وتمنى أن لا يكون على حق".

وشدد على أنه سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا: أن روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا الصفقة المتصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك. سنقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".