إعلان

ترامب: زيلينسكي ينبغي أن يكون أكثر امتنانا لـ أمريكا

02:23 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

اعتبر دونالد ترامب، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ينبغي أن يكون أكثر امتنانا للولايات المتحدة، وذلك بعد خوضه مشادة كلامية معه الجمعة في البيت الابيض.

ولفت ترامب إلى أن التوصل الى اتفاق حول المعادن الاوكرانية لا يزال ممكنا، وفقا لسكاي نيوز.

وقال: "أعتقد ببساطة أن عليه أن يكون أكثر امتنانا، لأن هذا البلد الولايات المتحدة دعمهم في السراء والضراء".

وأضاف: "زيلينسكي قال إن الحرب ستستمر لوقت طويل وتمنى أن لا يكون على حق".

وشدد على أنه سنبرم اتفاقات مع روسيا وأوروبا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا: أن روسيا ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا الصفقة المتصلة بالمعادن بين واشنطن وكييف والتي كان يفترض أن تشكل خطوة إلى الأمام نحو وضع حد للنزاع، باتت بحكم الميتة، قال ترامب "كلا، لا أعتقد ذلك. سنقدم تحديثا بشأن اتفاق المعادن مع أوكرانيا مساء الثلاثاء".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب تخفيضات إدارة ترامب ترامب ينتقد زيلينسكي الرسوم الجمركية على الصين الرئيس الأوكراني ترامب والرئيس الأوكراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك