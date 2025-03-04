البنتاجون: واشنطن تؤكد التزامها الكامل بأمن إسرائيل ومواجهة التهديدات الإقليمية



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بحث مع نظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المصالح المشتركة، الفرص الإقليمية، وأولويات المساعدة الأمنية بين البلدين.

وأكد هيجسيث، خلال المحادثات التزام الولايات المتحدة الكامل بنسبة 100% بأمن إسرائيل، مشددًا على أهمية استمرار التعاون الدفاعي بين الطرفين.

وناقش الجانبان التهديدات التي تمثلها إيران على الأمن الإقليمي، واتفقا على ضرورة مواجهة هذا التحدي، في إطار التنسيق العسكري والاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب.