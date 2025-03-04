ترامب يضاعف الرسوم الجمركية على الصين من 10% إلى 20%



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توقيعه على منشور يقضي بمضاعفة الرسوم الجمركية الإضافية على جميع البضائع الصينية، لترتفع من 10٪ إلى 20٪.

ووفقًا لما أوردته شبكة "سي إن إن"، فإن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على الصين للحد من تدفق مخدر "الفنتانيل" إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن رفع الرسوم يأتي بسبب عدم اتخاذ بكين إجراءات كافية لوقف تدفق المادة المخدرة.

في المقابل، كشفت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الصين تدرس اتخاذ تدابير مضادة، تشمل فرض تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، وخاصة الزراعية والغذائية، إضافةً إلى إجراءات غير جمركية أخرى.

وأكدت المصادر أن بكين سترد بقوة في حال أصرت واشنطن على فرض الرسوم الجمركية الجديدة، مشيرةً إلى أن الصين تُعد واحدة من أكثر الدول صرامة في مكافحة المخدرات، وتعمل على التعاون الدولي، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، في هذا الملف.

يأتي هذا التصعيد في ظل توتر تجاري مستمر بين البلدين، وسط مخاوف من تأثيره على استقرار سلاسل التوريد العالمية.