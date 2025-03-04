اعتبارا من الثلاثاء.. رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التطبيق على المكسيك وكندا



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية اعتبارا من الثلاثاء، مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية في أمريكا الشمالية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "غدا سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا و25% على المكسيك وهذه ستكون البداية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم الجمركية ستجبر جارتي الولايات المتحدة على تكثيف معركتهم ضد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أرجأ فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر واحد في فبراير الماضي، مع تعهد البلدين بتقديم تنازلات.

لكن ترامب قال يوم الاثنين إنه "لم يعد هناك مجال أمام المكسيك أو كندا لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة".

وأكد رئيس البيت الأبيض أنه سيضيف أيضا رسوما جمركية أخرى بنسبة 10% على البضائع الآتية من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأولية بنسبة 10% التي فرضها الشهر الماضي.