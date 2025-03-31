الصين: خطوات روسيا والولايات المتحدة لتطبيع العلاقات تبعث على التفاؤل

وكالات

‏قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن خطوات روسيا والولايات المتحدة لتطبيع العلاقات تبعث على التفاؤل، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوضع بساحة المعركة في أوكرانيا صعب.

‏وأشار يي، إلى أن بكين تعتقد أن روسيا والولايات المتحدة حققتا بالفعل نتائج في الاتصالات بشأن التسوية الأوكرانية، مضيفا "الخطوة نحو السلام في أوكرانيا رغم أنها ليست كبيرة حتى الآن إلا أنها بنّاءة وتستحق أن تُتخذ".

‏في إطار ذلك، قال الجيش الروسي، إنه في الفترة من 18 إلى 31 مارس انتهك الجيش الأوكراني تعهده بعدم مهاجمة منشآت الطاقة 23 مرة.

‏بينما أكد مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا ضربت مواقع الطاقة في أوكرانيا 8 مرات منذ 18 مارس منذ "وقف النار المؤقت بوساطة أمريكية".