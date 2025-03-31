إيران تتقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب "المتهورة"

وكالات

قالت ‏بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة.

‏وأشارت البعثة الإيرانية الأممية، إلى أنها قدمت شكوى للأمم المتحدة بشأن تصريحات ترامب "المتهورة والعدوانية"، معربة عن أسفها العميق لاستخدام الولايات المتحدة "القوة العسكرية كأداة أساسية للإكراه لتحقيق أهداف سياسية وجيوسياسية.

‏وأكدت البعثة الأممية، أن طهران سترد بسرعة وحزم على أي عمل عدواني أو هجوم من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل ضد سيادتها أو سلامة أراضيها أو مصالحها الوطنية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الاثنين، إن سلوك إيران في العالم يهدد المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الرئيس دونالد ترامب فرض حملة ضغط لإنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامج طهران الصاروخي.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن ترامب واضح في أنه سيتبع خيارات أخرى وهو ما سيكون سيئا للغاية بالنسبة لإيران، لافتة إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن استعداده للتعاون مع طهران إذا كان ذلك هو الهدف الإيراني.

في المقابل، قال مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، إن العمل العسكري ضد طهران غير متصور لكن قادة الجيش الإيراني مستعدون له حتى إن كان احتمال وقوعه ضعيفا.

وأكد لاريجاني، أن العمل العسكري ضد طهران لن يكون بلا تبعات، متسائلا عن "الفائدة التي سيجنيها الأمريكيون من مهاجمتنا".

وأوضح لاريجاني، أن إيران لا ترغب في الحرب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعي أنه رئيس سلام لذلك عليه الامتناع عن التهديد بالحرب.

وأضاف لاريجاني، أنه "إذا أراد الأمريكيون الحديث عن مصالح اقتصادية يمكنهم التعاون العادل معنا وهذا يفيدنا معا"، موضحا أن طهران طرحت للمفاوضات غير المباشرة هو لاختبار الطرف الأمريكي.

وأشار مستشار المرشد الإيراني، إلى أن إسرائيل لا تملك القدرة وحدها على مواجهة طهران وكانت دائما أداة بيد واشنطن في المنطقة، محذرا من أن "أي خطأ أمريكي تجاه برنامجنا النووي قد يضطرنا تحت ضغط الشعب إلى تصنيع سلاح نووي".

وشدد لاريجاني، على أن استهداف البرنامج النووي يضر الولايات المتحدة ولن يعوق برنامج طهران النووي، لافتا إلى أن الأمريكيين هم من بدأ الصراع مع اليمن وليس من مصلحتهم أن يدخلوا حربا مع اليمنيين.