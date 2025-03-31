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أمريكا.. أوامر بإخلاء مئات المنازل مع تمدد حريق غابات في كاليفورنيا

10:58 م الإثنين 31 مارس 2025

حرائق كاليفورنيا

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كاليفورنيا - (أ ب)

استعر حريق غابات في منطقة نائية بشرق ولاية كاليفورنيا الأمريكية خارج نطاق السيطرة بسبب هبوب رياح قوية، مما استدعى إصدار أوامر بإخلاء مئات المنازل في المنطقة.

وشب الحريق مساء أمس الأحد في مقاطعة إينيو التي تقع على بعد ثمانية كيلومترات من بلدة بيشوب في وادي أوينز، وبحلول صباح اليوم الاثنين، كانت النيران قد أتت على مساحة خمسة كيلومترات مربعة من الغابات الجافة، بحسب سلطات الغابات ومكافحة الحرائق في كاليفورنيا.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الإطفاء في كاليفورنيا كلوي كاستيلو، إن الرياح التي من المتوقع أن تصل سرعتها إلى 65 ميلا في الساعة سوف تحد من عمل مروحيات وطائرات الإطفاء.

وأضافت أن اتجاهات الرياح متغيرة للغاية، موضحة: "في دقيقة تتجه الرياح شمالا، وفي الدقيقة التالية، تتجه شرقا".

وصدرت الأوامر بإخلاء نحو 800 منزل قرب مناطق لوز ووايت ماونتن ستاتس في كاليفورنيا.

وتجري السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

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