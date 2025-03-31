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اليونيسيف: 300 طفل استشهدوا عقب استئناف القتال بغزة و15 ألفا منذ بدء الحرب

10:25 م الإثنين 31 مارس 2025

أطفال غزة

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وكالات

رصدت وكالة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، استشهاد 322 طفلا على الأقل وإصابة 609 آخرين في قطاع غزة عقب انهيار وقف إطلاق النار.

وأشارت اليونيسف، إلى أن 100 طفل في غزة يُقتلون أو يتعرضون للتشويه يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، موضحة أن معظم الأطفال الضحايا في القطاع هم من النازحين الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة أو منازل متضررة.

وأكدت اليونيسف، أن الحظر الشامل لدخول الإمدادات إلى قطاع غزة يعرض المدنيين وخصوصا مليون طفل لخطر بالغ، لافتة إلى أنه خلال 18 شهرا من الحرب استشهد أكثر من 15 ألف طفل وأصيب أكثر من 34 ألفا واضطر مليون طفل للنزوح.

وأوضحت اليونيسف، أن حظر المساعدات الأطول منذ بدء الحرب سبب نقصا ينذر بارتفاع سوء التغذية والأمراض ووفيات الأطفال، مشددة على أن الهجمات على عمال الإغاثة في غزة تنتهك القانون الدولي وتهدد العمليات الإنسانية.

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