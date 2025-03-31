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جيش الاحتلال يعلن إجراء مناورات عسكرية قرب الحدود اللبنانية

10:11 م الإثنين 31 مارس 2025

جيش الاحتلال بجنوب لبنان

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وكالات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الاثنين، عن إجراء مناورات عسكرية غد الثلاثاء في كريات شمونة على الحدود مع لبنان.
وقبل نحو أسبوع، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء غدا مناورات عسكرية واسعة النطاق في القيادة الشمالية.
وأوضح الجيش أن المناورات تجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.
وأشار الجيش إلى أن المناورات ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن والطائرات والقطع البحرية، مشيرا إلى أنها مخططة مسبقا ضمن الخطة السنوية لعام 2025.

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مناورات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي
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