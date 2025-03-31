إيران تحذّر واشنطن من ارتكاب "خطأ استراتيجي" تجاه برنامجها النووي

وكالات

قال مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، إن إسرائيل ترغب في دفع الولايات المتحدة للمواجهة مع إيران.

وأكد لاريجاني، أنه إذا ارتكبت واشنطن خطأ استراتيجيا تجاه النووي الإيراني فستجبر طهران على اتخاذ مسارات أخرى.

وأوضح لاريجاني، أن محتوى رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يختلف عن تصريحاته لكنها كانت بلغة دبلوماسية

في إطار متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لن ترضخ إطلاقا للتهديد ولن تسمح بمخاطبتها بلغة القوة، مؤكدا أن أعداءها سيندمون على تهديداتهم