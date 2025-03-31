ترامب: القادم سيكون أشد ألمًا سواء للحوثيين أو لإيران

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها حتى يتأكد أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" لا يشكلون تهديدا لحرية الملاحة.

وقال ترامب، إن الضربات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين دمرت الحوثيين المدعومين من إيران، مشيرا إلى أن "العديد من قادة الحوثيين ومقاتليهم لم يعودوا موجودين".

وشدد ترامب، على أن ما هو قادم سيكون أشد ألما سواء للجماعة اليمنية أو لرعاتهم في إيران، مضيفا "نستهدف الحوثيين ليلا ونهارا بقوة متزايدة والخيار أمامهم واضح أن يوقفوا استهداف سفننا وسنتوقف عن ضربهم".