جانتس مخاطبًا نتنياهو: أنت منفصل عن الواقع وكفاك مماطلة وتسويفًا

وكالات

قال الوزير المستقيل من مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن "بينما تأخذ وقتك في التحقيقات هناك 59 أسيرا يعدون الثواني".

وأضاف جانتس في رسالته إلى نتنياهو: "أنت ببساطة منفصل عن الواقع وكفى مماطلة وتسويفا"، مؤكدا أن "شعبنا يستحق قائدا يخصص كل وقته ويكلف الفريق بمهمة واحدة هي صفقة تعيد كل الأسرى".

في المقابل، قالت هيئة البث العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد انتهاء شهادته، الاثنين، إن هذه مطاردة سياسية لا هدف لها إلا منع إقالة رئيس الشاباك رونين بار.

وأشار نتنياهو بعد شهادته، إلى أن السلطات القضائية تحتجز مستشار مكتبه إيلي فيلدشتاين وأوريش رهينتين ويجعلون حياتهما بائسة بلا سبب.

وأكد نتنياهو، أن التحقيق معه ملاحقة سياسية هدفها إسقاط رئيس حكومة اليمين، مشيرا إلى أن "الشرطة طلبت 4 ساعات للاستماع إلى شهادتي وبعد ساعة لم يعد لدى المحققين أسئلة"

وفي وقت سابق من اليوم، مثَل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة 20 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم تتعلق بالفساد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيليين تظاهروا خارج المحكمة تزامنا مع الجلسة التي يدلي خلالها نتنياهو بشهادته بشأن التهم الموجهة إليه في قضايا فساد.