حماس: أكثر من 380 شهيدًا وجريحًا بغزة خلال عيد الفطر

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الاثنين، إن حكومة مجرم الحرب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل حربها الوحشية على المدنيين في قطاع غزة في ثاني أيام عيد الفطر.

وأشارت حماس، إلى أن عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الأخيرة تجاوز 80 إضافة إلى أكثر من 300 جريح،موضحة أن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية أمام مسؤولية تاريخية للوقوف بوجه انهيار القيم والقوانين الدولية.

وأكدت حماس، على أن كل من يراهن على انكسار الشعب الفلسطيني ومقاومته أمام الضغط العسكري عليه أن يعيد حساباته.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوسع عملياته البرية في غزة لإعادة احتلال 25% من القطاع خلال 3 أسابيع.

‏وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن توسيع العملية البرية في غزة ضروري لهزيمة حماس، موضحا أن العملية البرية جزء من حملة ضغط قصوى لإجبار حماس على القبول بإطلاق مزيد من الأسرى.