البيت الأبيض: ترامب لا يفكر في الترشح لولاية رئاسية ثالثة

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بوضوح أنه لا يفكر في الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الأحد: "أنا لا أمزح" بشأن السعي لشغل فترة ولاية ثالثة، في أوضح إشارة على أنه يفكر في سبل لتجاوز حاجز دستوري يمنعه من الاستمرار في قيادة البلاد بعد انتهاء فترة ولايته الثانية في أوائل عام 2029.

وأوضح ترامب في مقابلة جرت عبر الهاتف مع شبكة "إن بي سي" قائلا: "هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك".

وأضاف أيضا: "من المبكر للغاية التفكير في ذلك".

وينص التعديل الـ 22، الذي أُضيف إلى الدستور الأمريكي عام 1951 بعد انتخاب الرئيس فرانكلين د. روزفلت لأربع فترات متتالية، على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وردا على سؤال لكريستن ويلكر الصحفية في شبكة "إن بي سي" بشأن ما إذا كانت إحدى الطرق المحتملة للحصول على ولاية ثالثة هي أن يترشح نائب الرئيس جيه دي فانس للرئاسة ثم "ينقل له الشعلة" لاحقا، قال ترامب: "حسنا، هذه واحدة، لكن هناك طرقا أخرى أيضا. هناك خيارات أخرى".

وردا على سؤالها: "هل يمكنك إخباري بطريقة أخرى؟" فأجاب ترامب "لا".

وحول ما إذا كان يرغب في الاستمرار في تولي "أصعب وظيفة في البلاد" وهو بسن الـ 82 عند نهاية ولايته الثانية، قال الرئيس: "حسنا، إنني أحب العمل".

وأشار ترامب إلى أن الأمريكيين قد يوافقون على توليه ولاية ثالثة بسبب شعبيته.