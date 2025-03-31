المنظمات الأهلية الفلسطينية: جميع مخابز غزة ستُغلق خلال ساعات

وكالات

قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان، الاثنين، إن مخابز قطاع غزة المدعومة من برنامج الأغذية العالمي ستغلق أبوابها لنفاد الطحين.

وأكدت المنظمات الأهلية الفلسطينية، تدهور الأوضاع بغزة في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي، قوله إن جميع المخابز في قطاع غزة سيتم إغلاقها خلال الساعات المقبلة بسبب نفاد الدقيق.