مسؤول إسرائيلي: الجيش سيوسع عمليته للسيطرة على 25% من مساحة غزة بأسبوعين

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الاثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيوسع عملياته البرية في غزة لإعادة احتلال 25% من القطاع خلال 3 أسابيع.

‏وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن توسيع العملية البرية في غزة ضروري لهزيمة حماس، موضحا أن العملية البرية جزء من حملة ضغط قصوى لإجبار حماس على القبول بإطلاق مزيد من الأسرى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه بدأ عملية برية في منطقة الجنينة بمدينة رفح جنوب غزة بهدف توسيع المنطقة الأمنية جنوبي القطاع.

وأكد أنه وسع عملياته البرية في جنوب غزة وهاجم عشرات الأهداف نهاية الأسبوع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها الجوي والمدفعي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، مما أدى لسقوط شهداء ومصابين، في حين تحاصر دبابات الاحتلال عشرات الآلاف من المدنيين في مناطق توغلها في رفح وخانيونس جنوبي القطاع.