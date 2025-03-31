إيران تحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين خلال إبحارهما في المياه الخليجية

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الاثنين، احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في المياه الخليجية بسبب تهريب الوقود.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن ناقلتي النفط المحتجزتين تحملان اسمي "ستار 1" و"وينتج" وكان على متنهما 25 فردا، مشيرا إلى أنهما تحملان 3 ملايين لتر من الديزل وكانتا تهربان الوقود بانتظام في مياه الخليج.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه، إنه تم سحب ناقلتي النفط المحتجزتين إلى محافظة بوشهر بحكم قضائي من أجل تفريغ الوقود المهرب.