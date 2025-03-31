إيران تحتجز ناقلتي نفط أجنبيتين خلال إبحارهما في المياه الخليجية
07:19 م الإثنين 31 مارس 2025
وكالات
أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، الاثنين، احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في المياه الخليجية بسبب تهريب الوقود.
وأوضح الحرس الثوري الإيراني، أن ناقلتي النفط المحتجزتين تحملان اسمي "ستار 1" و"وينتج" وكان على متنهما 25 فردا، مشيرا إلى أنهما تحملان 3 ملايين لتر من الديزل وكانتا تهربان الوقود بانتظام في مياه الخليج.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه، إنه تم سحب ناقلتي النفط المحتجزتين إلى محافظة بوشهر بحكم قضائي من أجل تفريغ الوقود المهرب.
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