الجيش الإيراني: لدينا جاهزية وقوة ردع عالية وحذرنا العدو بأننا سنرد بالمثل

وكالات

قال مساعد المكتب السياسي بالجيش الإيراني العميد محمد محمودي، الاثنين، إن طهران ترفع باستمرار جاهزيتها بسبب تطورات المنطقة والتهديدات المباشرة من العدو.

وأكد محمودي، أن إيران لديها جاهزية وقوة ردع عالية وحذرت العدو بأنها سترد بالمثل وتضرب مصالحه، مشيرا إلى أن التهديدات الأمريكية هدفها إجبار طهران على التفاوض وتقديم تنازلات غير قانونية.

وشدد محمودي، على أن التفاوض تحت العقوبات والضغط والتهديد غير مقبول ولن يحقق أهداف واشنطن، لافتا إلى أن إيران أبدت حسن نيتها بالمحادثات التي أدت للاتفاق النووي لكن واشنطن خرقته.

وأوضح مساعد المكتب السياسي بالجيش الإيراني، أنه إذا أدركت واشنطن أن عليها التفاوض على أسس الاحترام فستتوفر الظروف للحوار.