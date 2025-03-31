أوكرانيا: إجراء انتخابات ما بعد الحرب يحتاج لمزيد من الوقت

كييف - (د ب أ)

قالت لجنة الانتخابات الرئيسية في كييف في تقييم لها صدر اليوم الاثنين، إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء انتخابات في أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.

وقال رئيس اللجنة أوليه ديدينكو في مقابلة مع موقع (أوكرانيسكا برافدا) الإخباري: "نحتاج إلى تمرير قانون بشأن تفاصيل انتخابات ما بعد الحرب".

وبسبب الأحكام العرفية السارية المفعول منذ الغزو الروسي في عام 2022، لم تجر أي انتخابات رئاسية وبرلمانية منتظمة.

ويوجد إجماع واسع النطاق في مضمار السياسة والمجتمع الأوكراني على الالتزام بهذا الوضع القانوني وإجراء الانتخابات فقط بعد النهاية المحتملة للحرب.

وتستخدم روسيا بشكل متكرر عدم إجراء انتخابات كحجة للتشكيك في شرعية الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأوقات المطالبة بإجراء انتخابات جديدة في أوكرانيا.

وانتهت فترة ولاية زيلينسكي العادية في مايو الماضي، وفترة البرلمان في أغسطس 2024.

ووفقا للقانون الحالي، يجب تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون شهر بعد رفع الأحكام العرفية.

وبحسب ديدينكو، يتم تحديد العملية الانتخابية للبرلمان بعد ذلك بنحو 60 يوما والانتخابات الرئاسية في غضون 90 يوما.

ولكن رئيس اللجنة قال إن هذه الأطر الزمنية ليست كافية لتنظيم انتخابات تلبي المعايير الديمقراطية بعد الحرب.