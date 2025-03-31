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منظمة العفو الدولية: دعوة نتنياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي

06:14 م الإثنين 31 مارس 2025

منظمة العفو الدولية

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وكالات

قالت رئيسة الأبحاث في منظمة العفو الدولية، الاثنين، عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متهم بارتكاب جرائم حرب وباستخدام التجويع كسلاح حرب.

وأكدت منظمة العفو الدولية، أن نتنياهو متهم باستهداف المدنيين عمدا وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن أي زيارة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع إسرائيل على ارتكاب الجرائم.

وشددت العفو الدولية، على أن دعوة نتنياهو لزيارة المجر ازدراء للقانون الدولي وعلى المجر اعتقاله وتسليمه للجنائية الدولية.

ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو، إلى المجر في أول زيارة إلى دولة عضو بالجنائية الدولية منذ إصدار مذكرات الاعتقال بحقه، ما يعني أن بودابست ملزمة باعتقاله وفقا للاتفاقات الموقع عليها في المحكمة الدولية.

وأشار ديوان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن زيارة نتنياهو ستمتد لخمسة أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها نظيره المجري فيكتور أوربان.

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منظمة العفو الدولية بنيامين نتنياهو المجر
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