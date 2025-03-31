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الصين واليابان وكوريا الجنوبية يتفقون على رد مشترك على الرسوم الجمركية الأمريكية

05:17 م الإثنين 31 مارس 2025

الرسوم الجمركية

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وكالات
أفادت وسائل إعلام رسمية صينية، الاثنين، بأن الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفقوا على الرد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن يوم الثاني من أبريل المقبل سيكون يوم التحرير الحقيقي للولايات المتحدة.
وأشار ترامب، إلى أنه سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم سيؤدي إلى نهضة في صناعة السيارات، كما سيفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب.
وأوضح ترامب، أن على الشركات أن تعود إلى الولايات المتحدة حتى لا تضطر إلى دفع رسوم جمركية، مؤكدا أن عودة الشركات ستواصل تحفيز النمو على نحو لم تشهده البلاد من قبل.
ولفت الرئيس الأمريكي، إلى أن عائدات الرسوم الجمركية ستستخدم لخفض الدين الفيدرالي، موضحا أن "الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 إبريل ستشمل جميع البلدان وسنبدأ جني العائدات في اليوم التالي".

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