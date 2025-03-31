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مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو غير مشتبه به في اتهام مساعدين له بتسريب معلومات

04:59 م الإثنين 31 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غادر محاكمته مبكرا للرد على أسئلة للشرطة بقضية تتعلق بمساعديه.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، أن نتنياهو غير مشتبه به في اتهام مساعدين له بتسريب معلومات وتلقي أموال قطرية.

وفي وقت سابق من اليوم، مثَل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة 20 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم تتعلق بالفساد.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيليين تظاهروا خارج المحكمة تزامنا مع الجلسة التي يدلي خلالها نتنياهو بشهادته بشأن التهم الموجهة إليه في قضايا فساد.

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تل أبيب
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