البنتاجون يعلن العثور على جثامين 3 جنود أمريكيين من بين 4 فُقدوا في ليتوانيا

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، الاثنين، العثور على جثث 3 من بين 4 جنود أمريكيين فقدوا في ليتوانيا.

وأكد رئيس ليتوانيا، العثور على جثث الجنود الثلاثة، مشيرا إلى أن البحث جار عن الرابع.

وقبل أيام، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته، مقتل الجنود الأمريكيين الأربعة الذين فقدوا أثناء تدريب في ليتوانيا، لكنه قال إنه لا تتوفر لديه التفاصيل بعد.

واكتفى مسؤول أمريكي بالقول إن الجنود الأربعة تعرضوا لحادث أثناء التدريب، ورفض المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، التعليق على حالة الجنود.

وعبر روته خلال زيارته لوارسو عن مواساته لعائلات الجنود وللولايات المتحدة.

وقال روته للصحفيين في وارسو "وردت الأنباء عن مقتل أربعة جنود أمريكيين في حادث في ليتوانيا، ولا تزال هذه معلومات أولية، لذا لا نعرف التفاصيل بعد.. وهذه حقا أخبار مأساوية، ونعبر عن مواساتنا لعائلات الجنود وأحبائهم".

وذكر بيان صادر عن مكتب الشؤون العامة لقيادة عمليات الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا في فيسبادن بألمانيا، أن الجنود كانوا يجرون تدريبا تكتيكيا مقررا في ذلك الوقت.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية العامة "إل أر تي" أن أربعة جنود أمريكيين ومركبة أمريكية فقدوا بعد ظهر أمس الثلاثاء أثناء تدريب في ساحة تدريب الجنرال سيلفستراس زوكاسكاس في بابرادي، وهي بلدة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات (6 أميال) من الحدود مع بيلاروس.

ويُذكر أن دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، وغالبا ما كانت علاقاتها مع روسيا، الحليف الرئيسي لبيلاروس، فاترة منذ إعلان استقلالها عن الاتحاد السوفييتي في عام 1990.

وتدهورت العلاقات بشكل أكبر بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في 2022، وكان الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا من أبرز المؤيدين لأوكرانيا في حربها ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.