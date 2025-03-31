ستارمر: بريطانيا تتوقع أن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية هذا الأسبوع

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أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن المملكة المتحدة تتوقع أن تتأثر بالرسوم الجمركية الأمريكية هذا الأسبوع، حتى في ظل استمرار المحادثات المكثفة من أجل تأمين إعفاء للسلع البريطانية، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيفرض في الثاني من أبريل المقبل، ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي ترى إدارته أنها تضر بالشركات الأمريكية، من خلال حواجز تجارية تتجاوز ضرائب الاستيراد، والتي قد تشمل إجراءات مثل ضريبة القيمة المضافة البريطانية، وهي ضريبة مبيعات.

وقال ديف باريس، المتحدث باسم ستارمر، للصحفيين اليوم الإثنين: "نستعد لجميع الاحتمالات ونجري مناقشات مكثفة".

ومع ذلك، قال إن بريطانيا تتوقع أن "تتأثر" بما تقوم إدارة ترامب بتطبيقه، مضيفا: "سننتظر لنرى التفاصيل قبل الرد، وسنستمر في إجراء مناقشات بناءة".