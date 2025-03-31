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نائب رئيسة الوزراء الإيطالية يصف إدانة مارين لوبان بـ "إعلان الحرب"

03:21 م الإثنين 31 مارس 2025

ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية

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(د ب أ)

أعرب ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن دعمه لمارين لوبان بعد صدور حكم قضائي بحقها في فرنسا اليوم الإثنين، واصفا إدانتها بـ"إعلان الحرب".

وقال سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني، إن محكمة باريس تحاول إخراج مارين لوبان اليمينية المتشددة من الحياة السياسية الفرنسية بإصدار هذا الحكم، الذي يمنعها من الترشح لشغل أي منصب سياسي.

وقارن سالفيني الحكم بأحكام مماثلة صدرت في دول مثل رومانيا، مضيفا "لن يتم إرهابنا، ولن نتوقف: نسير إلى الأمام بكامل سرعتنا، صديقتي".

وكانت محكمة في باريس قد قضت بإدانة "لوبان" بتهمة اختلاس أموال من خلال تعيين احتيالي لعاملين بالبرلمان الأوروبي.

وقد صدر حكم بحبسها لمدة أربعة أعوام، منهما عامان مع إيقاف التنفيذ، وعامان قيد الإقامة الجبرية مع استخدام جهاز تتبع إلكتروني. ونتيجة لذلك، يبدو أن خطتها لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2027 خرجت عن مسارها.

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ماتيو سالفيني مارين لوبان جورجا ميلوني
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