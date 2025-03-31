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الإمارات ترسل فريق بحث وإنقاذ للمتضررين من زلزال ميانمار

02:45 م الإثنين 31 مارس 2025

زلزال ميانمار

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( د ب أ)

أرسلت الإمارات فريق بحث وإنقاذ للمتأثرين والمتضررين من آثار الزلزال الذي ضرب ميانمار.

وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الإثنين، إن إرسال الفريق جاء بتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، انطلاقاً من مسؤولية الدولة والتزاماتها الإنسانية بمد يد العون ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين في شتى أنحاء العالم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "تأكيداً على الدور الإماراتي الإنساني و جاهزية وكفاءة فرق العمل المختلفة في البحث والإنقاذ والإغاثة".

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زلزال ميانمار الإمارات محمد بن زايد
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