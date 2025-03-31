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واقعة مأساوية.. 3 أسود يهاجمون حارسًا في حديقة حيوان بالجزائر

02:44 م الإثنين 31 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات

شهدت ولاية تلمسان الجزائرية واقعة مأساوية حيث هاجمت 3 أسود حارساً في حديقة حيوانات مغلقة، مما أدى إلى وفاته بطريقة مروعة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن الواقعة حدثت أثناء أداء الحارس عمله داخل حديقة المنصورة، حيث كان بصدد تقديم الأكل للأسود، فهجمت عليه وافترسته حتى لقي مصرعه.

ووفق المصادر، فإن الحديقة نفسها مغلقة للجمهور منذ عام 2021 بقرار ولائي بسبب ظروف مثل ضيق أماكن إيواء الحيوانات، لكن الموظفين استمروا في رعاية الحيوانات الموجودة هناك.

أثارت الحادثة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر، فقد أبدى البعض تعاطفاً مع مصرع الحارس.

والبعض انتقد إجراءات السلامة في المركز متسائلين عن كيفية السماح للحارس بدخول قفص الأسود دون حماية كافية، أو السبب وراء عدم نقل الحيوانات رغم أن الحديقة مغلقة منذ سنوات.

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حديقة الحيوان ولاية تلمسان أسد يفترس شخص
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