مقتل وإصابة 7 أشخاص بانفجار منجم فحم في إسبانيا

(د ب أ)

لقى أربعة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون إثر وقوع انفجار في منجم فحم بشمالي إسبانيا، حسبما قالت حكومة منطقة أستورياس عبر منصة " إكس" اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة لا نويفا إسبانيا وشبكة "آر تي في إي" التلفزيونية أن شخصا حوصر بالمنجم بسبب الانفجار.

وأفادت صحيفة لا نويفا إسبانيا بأنه لم يعرف على الفور سبب الانفجار الذي وقع في قرية ديجانا، مضيفة أن العاملين كانوا في المنجم لفحص استخراج الجرافيت، وأن الماكينة انفجرت.