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محكمة فرنسية تمنع لوبان من الترشح للرئاسة وتصدر حكمًا بالسجن بحقها

01:44 م الإثنين 31 مارس 2025

ماريان لوبان

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وكالات

قضت محكمة فرنسية بمنع زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، من الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة خمس سنوات، كما أصدرت حكمًا بسجنها أربع سنوات، منها سنتان مع النفاذ، حيث ستقضيها تحت المراقبة الإلكترونية، إلى جانب تغريمها 100 ألف يورو.

وجاء الحكم بعد إدانة لوبان وثمانية نواب أوروبيين من حزبها، "التجمع الوطني"، بتهمة اختلاس أموال عامة. وقدرت المحكمة الضرر المالي الناجم عن هذه القضية بـ2.9 مليون يورو، مشيرة إلى أن المتهمين قاموا بتحميل البرلمان الأوروبي نفقات موظفين كانوا يعملون فعليًا لصالح الحزب، عبر "عقود صورية" بين عامي 2004 و2016.

وكان الادعاء العام قد طالب في نوفمبر الماضي بسجن لوبان خمس سنوات، بينها سنتان مع النفاذ، ومنعها من الترشح للانتخابات، مما يمنعها من خوض السباق الرئاسي عام 2027.

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ماريان لوبان اليمين المتطرف فرنسا
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