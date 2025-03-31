تصعيد إسرائيلي في طولكرم خلال عيد الفطر: اعتقالات وحرائق وتدمير للمنازل

وكالات

شهدت مدينة طولكرم ومخيماتها تصعيدًا إسرائيليًا واسعًا خلال عيد الفطر، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ممنهجة، وسط استمرار العدوان على المدينة والمخيمات المحيطة بها.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم بأن قوات الاحتلال أضرمت النيران فجر اليوم في عدد من المنازل بحي المنشية داخل مخيم نور شمس، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.

كما صعد الاحتلال إجراءاته التعسفية ضد الفلسطينيين خلال العيد، حيث تواصلت عمليات المداهمة والتضييق على السكان. ووفقًا للتقديرات، فقد دمرت إسرائيل بالكامل 396 منزلًا، فيما تعرض 2573 منزلًا آخر لأضرار جزئية في مخيمي المدينة.