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الصحة العالمية ترفع مستوى التأهب لمساعدة ميانمار

01:21 م الإثنين 31 مارس 2025

زلزال ميانمار

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بانكوك- (د ب أ)

أعلنت منظمة الصحة العالمية رفع مستوى التعامل مع الطوارئ إلى المستوى الثالث، الذي يعد أعلى مستوى، بعدما وقع زلزال بقوة 7 ,7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار.

ويعني هذا المستوى حشد أكبر جهود إغاثة ممكنة للمنظمة، في الوقت الذي تكافح فرق الإنقاذ للعثور على ناجين بين أنقاض المباني المنهارة بفعل زلزال يوم الجمعة الماضي.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين" الدمار الناجم عن الزلزال يشكل ضغطا على منشآت الرعاية الصحية في المناطق المتضررة، التي تكافح للتعامل مع تدفق المصابين".

وأضاف البيان" هناك حاجة ماسة للرعاية التي تتعلق بمعالجة الصدمات وإجراء الجراحات وتوفير معدات نقل الدم و التخدير والأدوية الأساسية ودعم الصحة النفسية".

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زلزال ميانمار منظمة الصحة العالمية ريختر
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